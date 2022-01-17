В Харькове 3-летнего мальчика, родители которого погибли в ужасном ДТП, отключили от аппарата ИВЛ

Ребенок начал дышать самостоятельно.
В Харькове немного улучшилось состояние 3-летнего мальчика, который вместе с родителями и сестричкой попал в жуткое ДТП на окружной. Ребенка отключили от аппарата ИВЛ.
Об этом сообщает Newsroom.
По словам заместителя городского головы по вопросам здравоохранения Светлана Горбуновой-Рубан, состояние обеих двойняшек, которые вместе с родителями попали в ДТП, несколько улучшилось.
Так, 3-летняя девочка, которая была госпитализирована в больницу неотложной помощи с переломом бедер, переведут в детское травматологическое отделение 17-й горбольницы. Там она продолжит лечение и реабилитацию. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести.
Состояние мальчика тоже улучшилось, его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Он понемногу начинает есть. У него еще обнаружили перелом предплечья и проблему с почкой.
Состояние ребенка остается стабильно тяжелым, он находится в отделении детской нейрохирургии городской больницы скорой и неотложной помощи.
Напомним, что Харькове на окружной дороге произошло смертельное ДТП в результате которого погибли три человека. Еще двое детей, находившиеся на момент столкновения в автомобилях, остались сиротами и получили травмы разной степени тяжести.
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