В Харькове 32-летний мужчина убил родного брата: фото

Мужчину, задушившего своего брата, взяли под стражу.
В Харькове 32-летний мужчина задушил родного брата. Убийство произошло 31 января.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
По данным следствия, в этот день подозреваемый находился в квартире вместе со своим братом.
"Между мужчинами часто возникали словесные перепалки из-за бытовых недоразумений, впрочем, последний конфликт не ограничился взаимными образами и в ход пошли кулаки", — рассказывают в прокуратуре.
Подозреваемый бросил своего брата на диван и задушил.
Правоохранители задержали мужчину, его отправили под стражу.
Напомним, в Одесской области мужчина во время прогулки убил и сжег жену. Ее останки нашли спустя месяц.
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