В Харькове 32-летний мужчина убил родного брата: фото

Мужчину, задушившего своего брата, взяли под стражу.

В Харькове 32-летний мужчина задушил родного брата. Убийство произошло 31 января.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По данным следствия, в этот день подозреваемый находился в квартире вместе со своим братом.

"Между мужчинами часто возникали словесные перепалки из-за бытовых недоразумений, впрочем, последний конфликт не ограничился взаимными образами и в ход пошли кулаки", — рассказывают в прокуратуре.

Подозреваемый бросил своего брата на диван и задушил.

Правоохранители задержали мужчину, его отправили под стражу.

Напомним, в Одесской области мужчина во время прогулки убил и сжег жену. Ее останки нашли спустя месяц.

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