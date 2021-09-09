В Харькове 4-летнюю девочку привязывали к кровати в реанимации и не пускали к ней родителей

Ребенок пробыл в реанимации в одиночестве несколько дней.

В Харькове 4-летняя девочка в одиночестве провела в реанимации несколько дней. К ней не пускали маму и привязывали к кровати старыми колготками.

Эту историю в соцсети рассказала мама девочки Дарья Токарчук.

В реанимацию Харьковской детской инфекционной больнице 4-летняя Алиса из Харькова попала с двусторонним воспалением легких. У нее была низкая сатурация. За день до этого ее привезли в инфекционку на скорой.

Девочку подключили к кислороду. Ее же маму к ней не пустили, аргументировав тем, что посторонним находиться в реанимации нельзя.

"Я отказалась выписываться из больницы и все эти 10 дней лежала в отделении. Мне важно быть рядом. Сначала мы позвонили в Минздрав на" горячую "линию уточнить этот вопрос, и оператор нам сказал, что да, действительно пребывание в реанимации с детьми — запрещено. Мы перешли к следующему этапу — начали просить, умолять всех знакомых и друзей, кто связан с больницей помочь увидеть ребенка. На этом этапе, мне удалось взглянуть в приоткрытую дверь и пол минуты посмотреть на ребенка, чтобы она меня не видела. Следующий этап, пообщавшись с юристами, нам сказали, что запретить посещение ребенка в реанимации не имеют права", — рассказывает Дарья.

Женщина говорит, что выяснила, что добиться права пребывания в реанимации можно, только обратившись с юристами к руководству больницы.

"Вся эта борьба заняла 4 суток. 4 суток ребенок был без меня. Когда я к ней пришла, она лежала и просто смотрела в одну точку. Не спала. Просто неподвижно лежала", — рассказывает женщина.

Дарья 4 часа пробыла с Алисой после чего ей сказали выйти. Девочка начала плакать, на что сотрудники больницы начали ее шантажировать, мол, если и будет плакать, маму к ней больше не пустят. Позже женщина услышала крики дочери, которая кричала, чтобы ее не привязывали. На вопрос Дарьи "зачем детей привязывают", ей ответили, чтобы они не двигались, когда им делают капельницы.

Женщина считает, что лишение ребенка мамы и ее поддержки в трудную минуту в реанимации — это дикость и психологическое насилие над ребенком.

Следует отметить, что право родителей находиться вместе с ребенком в реанимации закреплено в украинском законодательстве в статье 287 Гражданского кодекса, в статьях 6 и 64 Основ законодательства об охране здоровья, а также — в статье 9 Конвенции ООН о правах ребенка, стороной которой является и Украина.

Что делать, если не пускают в отделение интенсивной терапии — объяснение НСЗУ от 13.02.21

Объясните дежурному врачу или заведующему отделением, он нарушает приказ Министерства здравоохранения № 592 от 15 июня 2016 года. Если вам категорически отказывают, обратитесь к главному врачу с письменным заявлением, зарегистрировав ее у секретаря. Главный врач должен отреагировать на заявление в течение 24 часов с момента его регистрации при условии, что он находится на рабочем месте.

Если главный врач отказал, можно обратиться с письменной жалобой или позвонить в городской или областного департамента (управления) здравоохранения региональной администрации, указав город, название больницы и фамилию главного врача.

Доступ в отделения реанимационной терапии прописано в договоре, который заключает медицинское учреждение с Национальной службой здоровья. Ее обязанность — следить за выполнением этого условия. Поэтому, при отказе главного врача вы можете оставить жалобу на сайте НСЗУ, подробно описав ситуацию, которая сложилась, и оставить контактный телефон для обратной связи. Проконсультироваться, как правильно подать жалобу можно по бесплатному номеру 16-77.

Напомним, что в Луганской области мама обвиняет медиков в травмировании годовалого сына. Мальчик находился без мамы в реанимации, упал и сломал бедро.

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