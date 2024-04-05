В Харькове 52-летний мужчина уклонился от мобилизации, потому что "нужно кормить семью": как его наказали

Жена мужчины заявила, что она против того, чтобы ее муж воевал.

В Харькове к 3 годам лишения свободы приговорили 52-летнего мужчину, который получил повестку и уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Ленинского райсуда г. Харькова (название суда недекоммунизированное - ред.).

По данным суда, мужчина в июле 2023 года прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации. В тот же день он получил боевую повестку и должен был прибыть в ТЦК для отправки в воинскую часть, однако уклонился от мобилизации.

На суде мужчина вину не признал. Он заявил, что "сотрудники ТЦК, не представляясь, применяя физическое принуждение бросили его в бус, доставив в ТЦК, выписав повестку. После чего за 15 минут было пройдено военно-врачебную комиссию, где его не спрашивали об имеющихся заболеваниях и вновь выдали повестку о необходимости явки 11.07.2023р. на 09 час. В этот день он в ТЦК не появился, а пошел на работу, поскольку нужно кормить семью". К правоохранителям из-за действий ТЦК он не обращался, документы о болезни он не приносил ВЛК.

Жена мужчины заявила, что она работает в детском саду, который временно закрыть. Она добавила, что муж содержит их двух несовершеннолетних детей. Также "она христианка и против, чтобы муж, который является единственным кормильцем, брал в руки оружие и воевал. Ее муж, которому 52 года, в детстве болел туберкулезом и другими заболеваниями, которые не позволяют служить.".

Суд признал мужчину виновным по ст. 366 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Ровенской области судили мужчину, который не стал на военный учет.

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