В Харькове актер шпионил для врага и готовил удары: что с ним сейчас

СБУ

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В Харькове Служба безопасности Украины задержала дежурного осведомителя российских спецслужб. Им оказался бывший актер местного театра, который под видом обычных прогулок по городу передавал врагу координаты украинских военных.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как выяснили киберспециалисты СБУ, 61-летний харьковчанин фиксировал расположение запасных пунктов дислокации Сил обороны Украины. Для этого он фотографировал военные объекты и здания, в которых мог находиться личный состав, а затем отмечал их на Google-картах.

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Полученную информацию предатель передавал своему «связному» — бывшему сокурснику с актерского факультета, ныне проживающему в России. Общались они через анонимный чат в мессенджере во избежание разоблачения.

СБУ задержала злоумышленника на начальном этапе его разведывательной деятельности, тем самым предотвратив новые атаки на Харьков. Во время обыска у него изъяли мобильный телефон, с помощью которого собирал данные и координировал действия с россиянами.

Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы.

СБУ / © СБУ

Напомним, Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили серию терактов в Полтаве и Днепре. Подержаны два агентка РФ, которые готовили подрывы судей и волонтеров в прифронтовых городах.

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Чтобы подготовить покушения, агентки «разделились»: одна осталась в Полтаве, где начала шпионить по местам работы и проживания потенциальных «целей», другая выехала с аналогичной целью в Днепр.