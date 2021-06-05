В Харькове аноним сообщил о минировании 14 больниц и поликлиник: что известно

Специалисты обследовали более 35 000 кв. метров, эвакуировали 120 человек.

В Харькове аноним сообщил о заминировании 14 медицинских учреждений города. В частности, он утверждал, что взрывчатка заложена в больницах и поликлиниках.

Об этом 5 июня сообщает пресс-служба ГУ НП в Харьковской области.

"4 июня в 9:14 на электронную почту полиции поступило письмо с уведомлением о закладке взрывчатки в 14 больницах и поликлиниках. По адресам выезжали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления полиции", — рассказали правоохранители.

Специалисты обследовали более 35 тыс. кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 120 граждан. Никаких взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили.

Facebook/Полиция Харьковщины

Информация по данным фактам внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Анониму грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Сейчас полиция пытается установить его личность.

Напомним, недавно в Киеве 37-летний мужчина "заминировал" Северный мост.

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