В Харькове авто наехало на двоих детей на "зебре": водителю грозит до восьми лет за решеткой

В Харькове авто наехало на двоих детей на "зебре": водителю грозит до восьми лет за решеткой

Водитель уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей.

Харьковская областная прокуратура приступила к уголовному производству в отношении водителя, который накануне сбил подростков на пешеходном переходе.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 12 ноября.

В настоящее время 34-летний водитель задержан. Ему грозит до восьми лет за решеткой, сообщает Офис генпрокурора.

На видео с камер наблюдения видно, как пешеходы двинулись на зеленый сигнал светофора. Все машины затормозили, кроме внедорожника, что просто въехал в толпу на "зебре".

В результате аварии чудом выжили 13-летние девочка и мальчик. Двоих травмированных детей госпитализировали. Их состояние средней тяжести.

Водитель должен был пройти тест на наркотики, уверяли силовики. Впрочем, результат еще не обнародовали. Внедорожник, за рулем которого был мужчина, принадлежит харьковской агрофирме. Сам водитель уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. Мужчину привлекали к ответственности по статье о незаконном производстве наркотиков. Кроме того, шесть месяцев назад его приговорили к трем годам за кражу, но с испытательным сроком.

Как сообщалось, в Сумской области произошла смертельная авария , унесшая жизни двух человек. Под Шосткой лбом в лоб столкнулись две легковушки "Шкода" и "Фольцваген". Оба водителя погибли на месте. Удар был настолько сильным, что машины превратились в металлолом. Погибших водителей из изуродованного металла пришлось доставать спасателям.

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