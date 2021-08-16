В Харькове автомобиль сбил насмерть женщину на пешеходном переходе

В Харькове автомобиль сбил насмерть женщину на пешеходном переходе

От полученных травм пострадавшая погибла на месте.

В Харькове произошло ДТП с участием пешехода и микроавтобуса. Женщина переходила дорогу по "зебре", когда в нее влетела машина и сбила ее на смерть.

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Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Запорожской области.

Происшествие произошло сегодня, 16 августа, в 10:40 на улице Роганской. 31-летний водитель Volkswagen Transporter сбил женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. От полученных травм она погибла на месте.

Правоохранители зарегистрировали событие в Едином учете заявлений и сообщений. Выясняются все обстоятельства ДТП.

Напомним, что смертельное ДТП произошло в Хмельницкой. На трассе вблизи поселка Ярмолинцы в аварию попала целая семья.

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