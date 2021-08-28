В Харькове автомобиль сбил женщину на лошади, животное погибло

В Харькове автомобиль сбил женщину на лошади, животное погибло

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, где после оказания медицинской помощи отпустили домой.

В Харькове легковой автомобиль Volkswagen Passat осуществил наезд на девушку, которая ехала на лошади. В результате происшествия животное погибло.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Фото: hk.npu.gov.ua

"Событие произошло 28 августа около 2:40 на Клочковской спуска. 24-летнюю потерпевшую доставили в медицинское учреждение, где после оказания медицинской помощи отпустили домой. Конь скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Напомним:

Новости Украины: в Ровенской области конь упал на мужчину

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку