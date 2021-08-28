В Харькове автомобиль сбил женщину на лошади, животное погибло

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, где после оказания медицинской помощи отпустили домой.
В Харькове легковой автомобиль Volkswagen Passat осуществил наезд на девушку, которая ехала на лошади. В результате происшествия животное погибло.
Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.
"Событие произошло 28 августа около 2:40 на Клочковской спуска. 24-летнюю потерпевшую доставили в медицинское учреждение, где после оказания медицинской помощи отпустили домой. Конь скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Напомним:
- В Одессе обессиленная лошадь, которая тянула карету, упала посреди города: прохожие едва не совершили самосуд над владельцем.
- А на Хортице конь выбежал на дорогу и попал под колеса автомобиля.