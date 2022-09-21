В Харькове банда рецидивистов совершала вооруженные нападения и грабила местных: фото

СБУ обезвредила преступную группировку, которая под видом правоохранителей грабила харьковчан.

Участники банды совершали вооруженные нападения на дома жителей Харьоква и "выбивали" из них деньги и другие ценные вещи. Нападавшие запугивали людей оружием, применяли к ним насилие и угрожали убийством.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В состав банды входили лица, ранее судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе за умышленное убийство.

Для сокрытия преступной деятельности ее участники действовали под видом правоохранителей.

Сотрудники СБУ задержали пятерых активных участников группировки: троих – после совершения разбойного нападения, еще двоих, когда те пытались спятать огнестрельное оружие. Еще один из фигурантов был объявлен в розыск.

У злоумышленников изъяли большой арсенал оружия.

Задержанному и разыскиваемому сообщено о подозрении. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей, а одному из несовершеннолетних злоумышленников – домашний арест.

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