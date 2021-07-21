В Харькове бешеный хорек покусал хозяев: в части района города объявили карантин

В Харькове бешеный хорек покусал хозяев: в части района города объявили карантин

Животное укусило хозяева, когда тот пытался ему помочь.

У домашнего хорька в Харькове обнаружили бешенство. Часть Немышлянского района города — на карантине.

Об этом сообщает Харьковский городской совет.

Инцидент произошел в квартире дома по ул. Снигиревской, 9.

16 июля хозяева хорька пытались оказать ему лечебную помощь, в результате чего он их травмировал. В тот же день животное погибло. На следующий день пострадавшие обратились в травматологический пункт городской клинической больницы №17.

Согласно отчету об исследовании Харьковской областной государственной лаборатории Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, был установлен положительный результат на бешенство хорька.

Кого именно укусило животное, количество травмированных и их возраст, в горсовете не уточнили.

Из-за случая бешенства комиссия ввела карантин в части Немышлянского района, ограниченной улицей Харьковских дивизий, Московским проспектом, бульваром Богдана Хмельницкого, улице Танкопия.

Напомним, в Киевской области бешеный кот "закрыл" на карантин 11 сел.

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