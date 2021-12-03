В Харькове "бездомный" пранкер избивал людей, которые не давали ему милостыню (видео)

В Харькове "бездомный" пранкер избивал людей, которые не давали ему милостыню (видео)

Очевидцы говорят, что несколько дней наблюдают эту картину.

В Харькове местные жители заметили бездомного, который подходил к прохожим и просил деньги. Если ему отказывали, он замахивался на людей ногой или палкой. В соцсетях предполагают, что бездомный – пранкер.

Видео инцидента очевидцы загрузили в местные телеграмм-каналы.

На ролике видно, как мужчина в костюме бездомного подходит к харьковчанам, просит у них милостыню, а если те ему отказывают — он бросается на них с палкой.

В комментариях к публикации юзеры заметили, что подобный сценарий они наблюдают уже не в первый раз. Недавно такой же "бездомный" приставал к прохожим в районе станции метро "Исторический музей". В качестве доказательства очевидец прикрепил фотографию, на которой видно мужчину в том же наряде, а напротив него — молодого человека с камерой и штативом.

Сами же пользователи возмутились происходящим и посоветовали прохожим вызвать полицию.

Напомним, что в Днепре водитель и пассажиры маршрутки выгнали из салона и избили женщину, которая пела песню.

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