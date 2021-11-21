В Харькове бездомный растрогался помощи посторонних людей и записал видео со словами благодарности жителям

Дедушку заметили без теплой одежды в одном из магазинов.

В Харькове неравнодушные горожане "подсобили" с одеждой дедушке, которого в самих тапочках заметили в одном из магазинов, куда старик зашел погреться.

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Фотографию дедушки, которую незаметно сделал один из посетителей, выложили в одном из местных телеграмм каналах, с просьбой помочь с одеждой.

На призыв отозвались неравнодушные подписчики телеграм-канала. Они собрались деньгами и купили дедушке зимнюю куртку и телефон для связи.

Сейчас собирают еще теплую одежду пенсионеру.

Сам мужчина очень растрогался тем, что произошло, и трогательно поблагодарил неравнодушных к чужому горю людей.

Напомним, что в Сети опубликовали видео, на котором видно, как в проходе между стеной и прилавком мясного магазина упала женщина. По информации авторов, это произошло в Харькове в торговой точке по проспекту Гагарина.