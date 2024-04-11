В Харькове бизнесмены пытались украсть 160 миллионов гривен по восстановлению города

НАБУ разоблачило организованную группу, которая пыталась завладеть 160 миллионами гривен государственных и международных средств. Эти активы были выделены на восстановление Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Как отмечается, лидером группы являлся один из влиятельных бизнесменов. Он в сговоре с первым заместителем гендиректора КП Харьковские тепловые сети добился заключения с подконтрольными ему компаниями прямых договоров на поставку трубной продукции, окон и технической соли.

“В дальнейшем “победитель” через ряд фирм-прокладок закупил продукцию у производителя и перепродал КП по более чем вдвое завышенной цене. В результате реализации схемы нанесен ущерб на сумму 159,5 миллионов гривен, которыми участники преступления завладели и распорядились по собственному усмотрению. Часть этих средств на сумму 22 млн грн была предоставлена Всемирным Банком”, — рассказали в НАБУ.

О подозрении сообщили 7 лицам:

лидеру организованной группы;

первому заместителю генерального директора и одному из директоров КП "Харьковские тепловые сети";

четырем лицам, подконтрольным лидеру организованной группы.

Квалификация: ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 УК Украины.

Принимаются меры по установлению других эпизодов преступной деятельности организованной группы и других лиц, способствовавших совершению преступления.

Напомним, что российские войска 11 апреля нанесли удары по энергетической инфраструктуре Харькова, в результате чего складывается очень тяжелая ситуация с электроснабжением.

Читайте также: