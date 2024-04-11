В Харькове бизнесмены пытались украсть 160 миллионов гривен по восстановлению города

Лидером группы являлся один из влиятельных бизнесменов.
НАБУ разоблачило организованную группу, которая пыталась завладеть 160 миллионами гривен государственных и международных средств. Эти активы были выделены на восстановление Харькова.
Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.
Как отмечается, лидером группы являлся один из влиятельных бизнесменов. Он в сговоре с первым заместителем гендиректора КП Харьковские тепловые сети добился заключения с подконтрольными ему компаниями прямых договоров на поставку трубной продукции, окон и технической соли.
“В дальнейшем “победитель” через ряд фирм-прокладок закупил продукцию у производителя и перепродал КП по более чем вдвое завышенной цене. В результате реализации схемы нанесен ущерб на сумму 159,5 миллионов гривен, которыми участники преступления завладели и распорядились по собственному усмотрению. Часть этих средств на сумму 22 млн грн была предоставлена Всемирным Банком”, — рассказали в НАБУ.
О подозрении сообщили 7 лицам:
- лидеру организованной группы;
- первому заместителю генерального директора и одному из директоров КП "Харьковские тепловые сети";
- четырем лицам, подконтрольным лидеру организованной группы.
Квалификация: ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 УК Украины.
Принимаются меры по установлению других эпизодов преступной деятельности организованной группы и других лиц, способствовавших совершению преступления.
Напомним, что российские войска 11 апреля нанесли удары по энергетической инфраструктуре Харькова, в результате чего складывается очень тяжелая ситуация с электроснабжением.
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