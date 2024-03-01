В Харькове блогер плюнул в лицо патрульному: как его наказали

Киевский райсуд Харькова вынес приговор 41-летнему днепрянину: он плюнул в лицо патрульному, а также нецензурно высказывался в сторону полицейских. Мужчину приговорили к двум годам заключения.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

"4 декабря 2021 года в Харькове патрульные полицейские остановили автомобиль Mercedes за нарушение правил дорожного движения, а именно — управление транспортным средством без номерного знака. "На помощь" нарушители вызвали своего друга — известного автоблогера из Днепра", — говорится в сообщении.

Мужчина начал светить правоохранителю в лицо прожектором, который тот просил убрать. Блогер плюнул в лицо патрульному полицейскому и спросил, как в таком случае может ответить сам правоохранитель.

В суде обвиняемый свою вину не признал.

Напомним, в Киеве будут судить мужчину, бросившего гранату у многоэтажки в Днепровском районе столицы. Событие произошло еще в сентябре прошлого года. Как рассказали правоохранители, тогда в результате взрыва никто не пострадал, а во время задержания у нарушителя обнаружили еще один боеприпас.

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