В Харькове больных коронавирусом будут принимать роддом и диспансер радиационной защиты

Больницы будут принимать пациентов уже с 1 октября.
В Харькове больных коронавирусом будут принимать Диспансер радиационной защиты и родильный дом №2.
Об этом сообщает Depo.Харьков со ссылкой на Харьковскую ОГА.
"По состоянию на 28 сентября, согласно новому распоряжению руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера, протоколом №57 был выведен из резерва одну больницу — это Диспансер радиационной защиты. Также было добавлено роддом №2 для лечения больных ковидом", — сказал директор Департамента здравоохранения Харьковской ОГА Максим Хаустов.
По его словам, эти медицинские учреждения уже с 1 октября начнут принимать пациентов. Сейчас здесь заполняют кислородом емкости, готовят помещения и персонал. Благодаря этим двум учреждениям госпитальная база региона увеличится на 280 коек.
"Если ситуация будет ухудшаться, мы сможем еще подать заявку и вывести из резерва еще Госпиталь ветеранов войны. Мы предлагали ввести и Госпиталь ветеранов войны и 18-ю больницу. У нас две больницы в резерве", — сообщил Хаустов.
Напомним, что в Харькове выросло количество больных коронавирус. Сейчас в городе заняты 90% коек для больных COVID-19 в опорных больницах города.