В Харькове БпЛА «Молния» попал в инфраструктурный объект — Терехов

На месте происшествия работают все соответствующие службы.

Вражеский БпЛА Молния

Вражеский БпЛА Молния / © из соцсетей

Беспилотник типа «Молния» в ночь на 11 января попал в инфраструктурный объект в Слободском районе Харькова.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

«Имеем информацию о попадании вражеского БПЛА типа „Молния“ в Слободском районе Харькова. Удар пришелся по инфраструктурному объекту», — говорится в сообщении.

Кроме того, глава города заявил, что сейчас на месте работают все соответствующие службы.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 11 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что в ночь на 10 января в Харькове раздался взрыв при атаке вражеских ударных беспилотников.

