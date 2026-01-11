Вражеский БпЛА Молния / © из соцсетей

Беспилотник типа «Молния» в ночь на 11 января попал в инфраструктурный объект в Слободском районе Харькова.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

«Имеем информацию о попадании вражеского БПЛА типа „Молния“ в Слободском районе Харькова. Удар пришелся по инфраструктурному объекту», — говорится в сообщении.

Кроме того, глава города заявил, что сейчас на месте работают все соответствующие службы.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 11 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что в ночь на 10 января в Харькове раздался взрыв при атаке вражеских ударных беспилотников.