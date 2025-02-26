В Харькове БпЛА попал в многоэтажку: в ГСЧС показали последствия (фото)

После удара на втором этаже дома вспыхнул пожар.
В ночь на 26 февраля в Харькове один из вражеских дронов попал в 9-этажный жилой дом в Киевском районе города.
Об этом говорится в сообщении ГСЧС.
В сообщении указывается, что после удара на втором этаже вспыхнул пожар.
"Сотрудниками ГСЧС, Нацполиции, медиками и волонтерами были спасены 5 жителей дома", — говорится в сообщении.
Кроме того, в ГСЧС заявили, что по предварительным данным пострадали 2 человека.
На месте происшествия развернули автобус быстрого реагирования Харьковского городского совета для оказания помощи жильцам дома.
Ранее сообщалось, что в Харькове в ночь на 26 февраля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Мы ранее информировали, что в Киеве и ряде областей раздалась воздушная тревога из-за угрозы враждебных беспилотников.
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