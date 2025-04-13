В Харькове БПЛА ударил по территории детского сада: стали известны последствия

Беспилотник

Реклама

В Харькове вражеский БпЛА «Молния» попал на территории детского сада в Киевском районе. Поврежден остекление окон здания

Об этом сообщил руководитель ОВА Олег Синегубов.

«Выбиты окна в близлежащих многоэтажных домах. В эту минуту — без пострадавших», — рассказал он о последствиях.

Реклама

Из-за российского ракетного удара в Сумах по состоянию на 13 апреля 14:10 известно о 32 погибших. из них 2 ребенка. Пострадали 84 человека, из них 10 детей. В настоящее время аварийно-спасательные работы продолжаются.