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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
930
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В Харькове БПЛА ударил по территории детского сада: стали известны последствия

Поврежден остекление окон здания.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Беспилотник

Беспилотник

В Харькове вражеский БпЛА «Молния» попал на территории детского сада в Киевском районе. Поврежден остекление окон здания

Об этом сообщил руководитель ОВА Олег Синегубов.

«Выбиты окна в близлежащих многоэтажных домах. В эту минуту — без пострадавших», — рассказал он о последствиях.

Из-за российского ракетного удара в Сумах по состоянию на 13 апреля 14:10 известно о 32 погибших. из них 2 ребенка. Пострадали 84 человека, из них 10 детей. В настоящее время аварийно-спасательные работы продолжаются.

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Дата публикации
Количество просмотров
930
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