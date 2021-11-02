В Харькове брат сиделки заказал убийство мужчины, чтобы завладеть его квартирой (видео)

В Харькове брат сиделки заказал убийство мужчины, чтобы завладеть его квартирой (видео)

Группа лиц планировала отравить мужчину во время застолья.

В Харькове правоохранители предупредили заказное убийство мужчины, после смерти которого группа лиц хотела завладеть его жильем.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

Злоумышленников задержали во время проведения полицейской спецоперации. Как установили правоохранители, харьковчанин заказал убийство 64-летнего владельца квартиры, на которую был оформлен договор пожизненного содержания.

"Полиция установила, что расправиться с мужчиной и завладеть его квартирой решил родной брат сиделки. Он нашел человека, который согласился совершить убийство. Они планировали отравить мужчину во время совместного застолья", — сообщили в полиции.

Как сообщил начальник отдела областной прокуратуры Евгений Соколов, досудебным расследованием установлено, что в июне 2021 года между 64-летним харьковчанином и 26-летней девушкой заключен наследственный договор, согласно которому девушка должна ухаживать за мужчиной и в случае его смерти приобретает право собственности его квартиру.

Родной брат сиделки с сообщником разрабатывали план убийства, который предусматривал наступление смерти потерпевшего под видом естественной смерти, с целью выполнения которого заказали через сеть Интернет вещество, похожее на спирт, и решили отравить потерпевшего во время совместного застолья.

"Реализуя свои намерения, родной брат сиделки и мужчина пришли к 64-летнему харьковчанину, однако были задержаны у входа в квартиру потерпевшего работниками правоохранительных органов в порядке ст. 208 УПК Украины. Во время осмотра задержанных обнаружены и изъяты вещественные доказательства, в том числе числе, бутылка со спиртосодержащей смесью", — рассказали в прокуратуре.

Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления. Действия заказчика квалифицированы по ч. 3 ст. 15, о.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, исполнителя – ч. 3 ст. 15, п. 12 ч. 2 ст. 115 УКУ. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Обоим мужчинам грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, что в Виннице суд приговорил мужчину, который организовал заказное убийство собственного зятя. Он проведет за решеткой 14 лет.

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