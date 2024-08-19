Расчленил и вывез в чемодане: в Харькове будут судить за убийство бывшего мужа балетмейстерки Холодной

Мужчина находится под стражей, и ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В Харькове муж из-за ревности убил свою жену, 37-летнюю балетмейстерку Марию Холодную, подозревая ее в измене.

Об этом сообщил Офис генпрокурора Украины.

В феврале 2024 года в милицию обратилась женщина с сообщением об исчезновении своей дочери, главного балетмейстера театра. Девушка внезапно перестала отвечать на звонки матери, а ее сообщения в мессенджере выглядели подозрительно.

Оказалось, что перед исчезновением балетмейстер и ее муж планировали развод и решили жить отдельно. За два дня до того, как мать обратилась в полицию, муж приехал к жене забрать свои вещи.

После просмотра видео с камер наблюдения стражи порядка выяснили, что женщина не выходила из квартиры. Через несколько дней мужчина балетмейстера признался в преступлении.

Во время ссоры, возникшей из-за этих подозрений, он нанес ей ножевое ранение в коридоре. После этого он расчленил тело и сложил части в чемодан и пакет. Затем он убрал квартиру и вымыл все следы. Затем мужчина поехал к посадке и зарыл пакет с остатками тела. В дальнейшем он пытался сжечь тело в заброшенном погребе на даче. После убийства мужчина продолжал имитировать жизнь жены, возил ее телефон по городу и отвечал на сообщения.

Мужчина находится под стражей, и ему грозит до 15 лет заключения. Прокуратура намерена добиваться справедливого наказания за совершенное преступление и надеется на скорейшее рассмотрение дела из-за его резонансности.

Напомним, Марию Холодную, главную балетмейстерку Харьковского театра музыкальной комедии, похоронили 2 марта. Она погибла за месяц до своего 38-летия, оставив 12-летнего сына и близких.

В Киевской области 12 августа 54-летний мужчина из-за ревности нанес бывшей жене многочисленные ранения ножом и лопатой во время конфликта.

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