В Харькове бывший полицейский устроил стрельбу после замечания о маске и подстрелил студента (видео)

В Харькове бывший полицейский устроил стрельбу после замечания о маске и подстрелил студента (видео)

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "хулиганство".

В Харькове бывший налоговый полицейский устроил стрельбу по группе студентов, которая атаковала его из-за замечания о неправильном ношении масок. В результате правоохранитель попал в ногу одному из нападавших.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По факту стрельбы открыли уголовное производство по статье хулиганство (ч. 4 ст. 296 УК Украины). Санкция предусматривает наказание в виде штрафа или ареста сроком до шести месяцев, или ограничение свободы сроком до пяти лет.

Событие произошло вчера, 17 ноября 2021 года, около 23 часов в вагоне поезда метро. Между бывшим сотрудником налоговой полиции ГУ ГНС в Харьковской области и группой студентов произошел словесный конфликт с замечаниями о маске.

Мужчина сделал студентам замечания по поводу неправильного ношения ими масок. В свою очередь студенты начали нецензурно ругаться в адрес мужчины. На платформе станции "Госпром" конфликт продолжился, и студенты начали толкать мужчину.

Бывший полицейский достал пистолет и произвел несколько выстрелов вверх и в ногу одного из студентов.

Как объяснил бывший сотрудник налоговой, он действовал в рамках самообороны.

Напомним, что в Ровно патрульные задержали 31-летнего пассажира троллейбуса, отказывавшегося одеть маску в общественном транспорте и показать документы правоохранителям.

Читайте также: