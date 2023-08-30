В Харькове часть школьников будет учиться в метро: Терехов рассказал детали

В городе уже сформировано 60 таких офлайн-классов на 1003 ребенка.

В Харькове школы начнут учебный год в дистанционном режиме. В то же время, несколько раз в неделю школьники смогут учиться в офлайн-формате в метро.

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Сети.

"Учреждения общего среднего образования, как и планировалось, начнут учебный год в дистанционном режиме. Параллельно с этим будет работать офлайн-формат, согласно которому несколько раз в неделю дети будут очно посещать занятия в безопасных помещениях метрополитена", — говорится в заявлении городского головы.

Он проинформировал, что в настоящее время в Харькове сформировано уже 60 таких классов на 1003 ребенка.

"Уверен, что это решение – наш первый общий и весомый шаг навстречу мирной жизни", – добавил Терехов.

Напомним, как сообщил министр образования Оксен Лисовый, к очному обучению с 1 сентября планируют вернуть около 500 тыс. детей.

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