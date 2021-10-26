В Харькове через 17 дней скончался отравившийся грибами мужчина

Мужчина неправильно идентифицировал "зеленушки" и отравился.

В Харьковской области зарегистрирован еще один летальный случай в результате отравления дикорастущими грибами. Умер мужчина, который в тяжелом состоянии находился на стационарном лечении в одном из медучреждений города.

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Об этом сообщается на странице Харьковского областного лабораторного центра Минздрава Украины.

В больнице Харькова умер 55-летний мужчина, житель Чугуевского района, на 17 сутки со дня возникновения первых симптомов острого отравления грибами гепатонефротропного действия.

Установлено, что пострадавший употреблял жареные после предварительного отваривания дикорастущие грибы, которые он ошибочно идентифицировал как "зеленушки".

"Первые симптомы отравления у него появились на второй день после употребления грибов. Пострадавший обратился за медицинской помощью, но от госпитализации отказался, лечился дома самостоятельно и только через двое суток в связи с ухудшением самочувствия был госпитализирован в стационар. К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь пациента", — сообщили в центре.

Ранее в Харьковской области в результате отравления дикорастущими грибами скончалась 73-летняя женщина.

Напомним, что в Харькове из-за отравления маринованными грибами семья оказалась в больнице. Двое из трех больных находятся в тяжелом состоянии в реанимационном отделении.

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