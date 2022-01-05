В Харькове чиновница требовала у женщины с инвалидностью деньги за справку

В Харькове чиновница требовала у женщины с инвалидностью деньги за справку

Глава МСЭК хотела получить за свои "услуги" 7 тысяч гривен.

В Харькове чиновница "погорела" на взятке, которую она требовала у женщины с 3 группой инвалидности. За 7 тысяч гривен она согласилась предоставить справку-вывод о времени наступления инвалидности.

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области.

60-летнюю главу одной из межрайонных медико-социальных экспертных комиссий обвиняют в получении взятки, сопряженной с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Следствием установлено, что в июле 2021 к председателю одной из межрайонных медико-социальных экспертных комиссий обратилась женщина, которая является инвалидом с детства ІІІ группы. Она хотела получить заключение о наступлении инвалидности, чтобы в дальнейшем оформить государственную помощь.

Чиновница, зная, что задержка справки ухудшит материальное положение женщины, сообщила ей, что может в сжатые сроки выдать ей заключение, если она заплатит. Речь шла о 7 тысячах гривен.

Посетительница сообщила, что у нее с собой всего 2000 грн, на что должностное лицо предложило прийти к нему в другой раз и принести всю сумму.

"Председатель комиссии лично заключил о времени наступления инвалидности, согласно которому женщина могла быть инвалидом до достижения 18-летнего возраста, подписала его и заверила печатью. В августе 2021 года во время передачи денег она была задержана в порядке ст. 208 УПК Украины", – сообщили в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним, что в Эстонии суд вынес приговор гражданину Украины, который трижды пытался подкупить разоблачивших его местных полицейских.в пьяном вождении.

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