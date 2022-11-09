В Харькове демонтировали бюст Пушкина: какая его дальнейшая судьба (видео)

Что делать с бюстом – решат харьковчане после победы Украины.

В Харькове 9 ноября демонтировали бюст российского писателя Александра Пушкина, который будет отправлен на ответственное хранение.

Об этом сообщил Харьковский городской совет.

"Его дальнейшая судьба — будет ли он храниться в музее, или найдется ему другое место в культурном и историческом пространстве Харькова — будут решать харьковчане после Победы Украины", — говорится в заявлении.

Там добавили, что жители города будут решать судьбу бюста Пушкина демократическим путем.

В мэрии отметили, что понимают чувства харьковчан, которые не желают видеть в своем городе российские топонимы. Там также разделяют желание горожан переосмыслить культурную и историческую среду Харькова.

"Как один из вариантов такого переосмысления – бюст Пушкина может стать частью экспозиции, посвященной украинскому национально-освободительному движению, ведь более ста лет назад, еще перед революцией 1917 года, его собирались снести активисты этого движения", – предложили в горсовете.

Напомним, активисты в Киеве запустили флешмоб за снос памятников российским деятелям "Снеси меня полностью". Активисты насчитали в столице более 200 объектов, связанных с РФ и СССР. Устранить их из публичного пространства должна рабочая группа, заработавшая при КГГА.

Добавим, в октябре в Киеве переименовали более 40 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с РФ и советским прошлым.

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