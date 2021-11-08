В Харькове девушка залезла на высоковольтную линию электропередач и угрожала прыгнуть (фото, видео)

Посидев, девушка передумала прыгать и самостоятельно спустилась вниз.
В Харькове женщина в неадекватном состоянии взобралась на высоковольтную электролинию под напряжением. Она пыталась покончить с собой.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.
Инцидент произошел вчера, 7 ноября, у многоэтажки на улице Краснодарской в Харькове. В полицию позвонили по телефону очевидцы и сообщили, что на самой верхушке высоковольтной электроопоры находится девушка.
На место были направлены дежурные экипажи патрульной полиции, медики и сотрудники ГСЧС. Полицейские установили личность девушки. Ей 27 лет.
Через некоторое время она самостоятельно спустилась. Девушка призналась, что пыталась покончить жизнь самоубийством.Ее госпитализировали в больницу.
Напомним, что 26-летняя украинка захотела сделать селфи на популярном среди туристов памятнике "Балкон Средиземноморья" в испанском городе Бенидорм. Девушка вылезла на перила ради эффектного селфи, в какой-то момент потеряла равновесие, сорвалась и упала с утеса, ударившись о камни, в море.
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