В Харькове действуют аварийные отключения – в "Укрэнерго" назвали причину

Аварийные отключения работают для промышленных и бытовых потребителей.
В Харькове в понедельник, 10 июня, применяются аварийные отключения электроэнергии.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".
"Объем аварийных отключений незначителен. Причина – технические осложнения в магистральной сети", - говорится в сообщении.
В компании предупредили, что также возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры.
Напомним, в Украине будут по-новому распределять лимиты света – как и что изменится в графиках отключений.
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