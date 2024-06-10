В Харькове действуют аварийные отключения – в "Укрэнерго" назвали причину

Аварийные отключения работают для промышленных и бытовых потребителей.

В Харькове в понедельник, 10 июня, применяются аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

﻿"Объем аварийных отключений незначителен. ﻿﻿Причина – технические осложнения в магистральной сети", - говорится в сообщении.

В компании предупредили, что также возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры.

Напомним, в Украине будут по-новому распределять лимиты света – как и что изменится в графиках отключений.

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