В Харькове для корректировки огня оккупанты разбрасывают авиаметки: что делать украинцам

В Харькове для корректировки огня оккупанты разбрасывают авиаметки: что делать украинцам

Увиденные предметы просят ликвидировать.

Российские оккупанты во многих городах разбрасывают авиаметки, для дальнейшей корректировки огня.

Об этом сообщают в Сети.

"Радиометки для корректировки огня разбрасывают по Харькову. Если увидите, берите камень в руки и разбивайте!", — говорится в сообщении.

Также правоохранители обращаются с просьбой к местным жителям и всем украинским обнаруживать и уничтожать маяки для наведения ракет.

"Просим обращать внимание на такие предметы. Маяки для наведения. При обнаружении выводить из строя или сообщать о таких «находках» в Нацполицию Украины", — говорится в обращении.

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