- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 301
- Время на прочтение
- 1 мин
В Харькове драка между военными закончилась убийством
В центре Харькова конфликт между военнослужащими двух подразделений перерос в драку и стрельбу, в результате которой погиб 33-летний военный.
В центре Харькова в ночь на 2 октября подрались военнослужащие двух частей. Драка закончилась стрельбой и смертью одного бойца.
Об этом сообщает «Следствие.Инфо».
По данным полиции, в ночь на 2 октября на улице Сумской в Харькове обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Погибшим оказался 33-летний уроженец Винницкой области.
Как выяснилось, около полуночи во время комендантского часа между военнослужащими двух военных частей в центре города произошел конфликт. Видео с камер наблюдения свидетельствует, что некоторые мужчины были в состоянии алкогольного опьянения. Ссора довольно быстро переросла в драку, а затем в стрельбу. От пули погиб один военнослужащий.
На месте инцидента был найден пистолет «Форт-20». В убийстве подозревают 50-летнего уроженца Днепра, военнослужащего Нацгвардии, сержанта. Он скрылся с места преступления. В полиции сообщили, что установили его личность и сейчас разыскивают.
Журналисты выяснили, что в 2016 году он был признан виновным в совершении административного правонарушения — он въехал в припаркованное на обочине дороги авто, за что получил штраф в размере 340 гривен. В тот же день на него составили протокол по управлению автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина отказался проходить проверку и производство закрыли из-за отсутствия состава правонарушения.
Напомним, в Николаеве на фоне ссоры между мужчинами в троллейбусе произошла стрельба.