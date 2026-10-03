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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Харькове драка между военными закончилась убийством

В центре Харькова конфликт между военнослужащими двух подразделений перерос в драку и стрельбу, в результате которой погиб 33-летний военный.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Бытовой конфликт под хмельком закончился трагедией

Бытовой конфликт под хмельком закончился трагедией

В центре Харькова в ночь на 2 октября подрались военнослужащие двух частей. Драка закончилась стрельбой и смертью одного бойца.

Об этом сообщает «Следствие.Инфо».

По данным полиции, в ночь на 2 октября на улице Сумской в Харькове обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Погибшим оказался 33-летний уроженец Винницкой области.

Как выяснилось, около полуночи во время комендантского часа между военнослужащими двух военных частей в центре города произошел конфликт. Видео с камер наблюдения свидетельствует, что некоторые мужчины были в состоянии алкогольного опьянения. Ссора довольно быстро переросла в драку, а затем в стрельбу. От пули погиб один военнослужащий.

На месте инцидента был найден пистолет «Форт-20». В убийстве подозревают 50-летнего уроженца Днепра, военнослужащего Нацгвардии, сержанта. Он скрылся с места преступления. В полиции сообщили, что установили его личность и сейчас разыскивают.

Журналисты выяснили, что в 2016 году он был признан виновным в совершении административного правонарушения — он въехал в припаркованное на обочине дороги авто, за что получил штраф в размере 340 гривен. В тот же день на него составили протокол по управлению автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина отказался проходить проверку и производство закрыли из-за отсутствия состава правонарушения.

Напомним, в Николаеве на фоне ссоры между мужчинами в троллейбусе произошла стрельба.

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