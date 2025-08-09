ТСН в социальных сетях

В Харькове дрон попал в мебельный магазин: есть раненые

Среди раненых — 17-летняя девушка и несколько женщин.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Шахед

Шахед / © iStock

В Киевском районе Харькова вражеский дрон попал в мебельный магазин.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Пятеро пострадавших в результате вражеского удара находятся под наблюдением медиков в больнице.

«Все — в среднем состоянии тяжести. Пострадавшим оказывается высококвалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении.

На месте работают экстренные службы.

В результате атаки пострадали шесть человек. Среди раненых — 17-летняя девушка.

