В Харькове дрон попал в мебельный магазин: есть раненые
Среди раненых — 17-летняя девушка и несколько женщин.
В Киевском районе Харькова вражеский дрон попал в мебельный магазин.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
Пятеро пострадавших в результате вражеского удара находятся под наблюдением медиков в больнице.
«Все — в среднем состоянии тяжести. Пострадавшим оказывается высококвалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении.
На месте работают экстренные службы.
В результате атаки пострадали шесть человек. Среди раненых — 17-летняя девушка.
