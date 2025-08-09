В Харькове дрон попал в мебельный магазин: есть раненые

Шахед / © iStock

Реклама

В Киевском районе Харькова вражеский дрон попал в мебельный магазин.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Пятеро пострадавших в результате вражеского удара находятся под наблюдением медиков в больнице.

Реклама

«Все — в среднем состоянии тяжести. Пострадавшим оказывается высококвалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении.

На месте работают экстренные службы.

В результате атаки пострадали шесть человек. Среди раненых — 17-летняя девушка.

Напомним, в Харьковской области 20-летнего и 15-летнего парня подозревают в изнасиловании 14-летнего подростка.

Реклама

По словам правоохранителей, 14-летний пострадавший недавно потерял мать и находился в уязвимом состоянии. Время от времени он подрабатывал у 20-летнего парня, который сейчас старший из подозреваемых.

Парень умолял оставить его в покое, но в конце концов из-за страха вынужден был подчиниться. Во время позорного сексуального преступления к подростку применили и физическую силу.

Старший фигурант запечатлел преступление на видео. Он отправил видео в частной переписке, а затем оно распространилось в соцсетях.