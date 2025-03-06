В Харькове дрон попал в многоэтажку: ударил в технический этаж

К счастью, обошлось без жертв.

В ночь на 6 марта 2025 года удар беспилотника пришелся по техническому этажу многоэтажки в Харькове.

Об этом сообщил обновленные данные о попадании дрона в многоэтажку в Харькове Игорь Терехов.

Люди ранений не получили

Также для Харькова есть угроза применения управляемых авиационных бомб.

К тому же очевидцы добавляют, что в Харькове была слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города.

Напомним, в результате удара, нанесенного российским беспилотником по многоэтажке в Харькове, возросло количество пострадавших, среди которых — семилетний ребенок.

Читайте также: