В Харькове дрон РФ ударил по частному сектору: из-под завалов спасли людей

В ночь на 19 мая российский боевой дрон атаковал Новобаварский район Харькова. Под удар попал частный сектор города.

По предварительной информации, из-за попадания вспыхнули два частных дома. Еще более десяти домов получили повреждения.

Как сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов , из одного из домов спасателям удалось эвакуировать двух человек. В то же время, под завалами может находиться еще один человек.

На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Атака на Харьков — последствия

На днях мэр Игорь Терехов сообщил, что около 07:00 в Шевченковском районе дрон ударил в центральной части города. «Прилет» произошел прямо в путь.

В результате обстрела повреждены три выхода из метрополитена, три остановки наземного транспорта, контактная сеть, здание учебного заведения и остекление в близлежащих зданиях. Пострадал один человек.

В Киевском районе произошло падение обломков дрона на детскую площадку. Кроме того, около 09:00 произошло попадание «Молнии» в гаражный кооператив.

«Три пострадавших в результате удара по Киевскому району», — добавил Терехов.

Кроме того. зафиксировано падение обломков вражеского дрона в Основянском районе. Прошло без пострадавших.

