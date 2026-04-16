В Харькове дрон упал на дорогу: повреждены дома и газопровод, есть пострадавшие

Дрон / © ТСН.ua

В Немышлянском районе Харькова зафиксировано падение вражеского беспилотника на дорогу.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

В результате инцидента повреждено несколько частных домов. Также перебит газопровод, что создало дополнительную опасность для жителей района.

По предварительной информации, по состоянию на данный момент известно о двух пострадавших. Им оказывается необходимая помощь.

На месте работают экстренные службы. Обстоятельства и масштабы разрушений уточняются.

Ранее говорилось, что в Харькове днем 14 апреля прогремели взрывы — город атаковали российские беспилотники. По данным властей, зафиксировано попадание в Шевченковском и Киевском районах, есть пострадавшие. Детали о последствиях уточняются. Жителей призвали оставаться в укрытиях и следить за официальными сообщениями.