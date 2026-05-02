В Харькове дрон влетел в квартиру многоэтажки и не чудом взорвался: есть раненый
В Харькове в результате попадания вражеского дрона-камикадзе в жилой дом ранен мужчина — боеприпас не сдетонировал.
В Шевченковском районе Харькова российский беспилотник типа "шахед" попал в 12 этаж многоквартирного жилого дома. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
В результате удара ранения получил мужчина — у него осколочные травмы грудной клетки. По словам мэра, это квартира пострадавшего.
По предварительным данным, боевая часть дрона не сдетонировала, что позволило избежать более тяжелых последствий и возможных жертв.
Обломки беспилотника влетели внутрь дома. На месте происшествия работают спасатели и другие экстренные службы.
Масштабы разрушений уточняются.
