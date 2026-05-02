В Харькове дрон влетел в квартиру многоэтажки и не чудом взорвался: есть раненый

Дрон в квартире / © Игорь Терехов, мэр Харькова

В Шевченковском районе Харькова российский беспилотник типа "шахед" попал в 12 этаж многоквартирного жилого дома. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

В результате удара ранения получил мужчина — у него осколочные травмы грудной клетки. По словам мэра, это квартира пострадавшего.

По предварительным данным, боевая часть дрона не сдетонировала, что позволило избежать более тяжелых последствий и возможных жертв.

Обломки беспилотника влетели внутрь дома. На месте происшествия работают спасатели и другие экстренные службы.

Масштабы разрушений уточняются.

Напомним, что вечером РФ атаковала большой город Украины : есть повреждения энергосистемы.

В Николаеве под удар "Шахедов" попала энергетическая инфраструктура.

