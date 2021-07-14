В Харькове двое братьев-близнецов ездили по одному водительскому удостоверению

В Харькове двое братьев-близнецов ездили по одному водительскому удостоверению

Патрульные разоблачили обман и изъяли права.

В Харькове водитель попался за управлением авто под чужим водительским удостоверением. Мужчина подделал права своего брата-близнеца и спокойно ездил так достаточно длительное время.

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Об этом сообщают в телеграмм-канале ТРУХА.

Водителя остановили на улице Льва Ландау в Харькове. Во время проверки документов обнаружили, что водительское удостоверение у него поддельное. Более того, оригинал принадлежит его брату-близнецу.

"Подделал права брата-близнеца. Под одним номером водительского удостоверения ездили два брата. Только один Вова, а другой Коля. Липовые права изъяли", — сообщили очевидцы.

Напомним, что кандальному "слуге народа" Брагарь вернули водительское удостоверение. Экспертиза не подтвердила, что нардеп управлял машиной под воздействием наркотиков.

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