В Харькове двое братьев-близнецов ездили по одному водительскому удостоверению

Патрульные разоблачили обман и изъяли права.
В Харькове водитель попался за управлением авто под чужим водительским удостоверением. Мужчина подделал права своего брата-близнеца и спокойно ездил так достаточно длительное время.
Об этом сообщают в телеграмм-канале ТРУХА.
Водителя остановили на улице Льва Ландау в Харькове. Во время проверки документов обнаружили, что водительское удостоверение у него поддельное. Более того, оригинал принадлежит его брату-близнецу.
"Подделал права брата-близнеца. Под одним номером водительского удостоверения ездили два брата. Только один Вова, а другой Коля. Липовые права изъяли", — сообщили очевидцы.
Напомним, что кандальному "слуге народа" Брагарь вернули водительское удостоверение. Экспертиза не подтвердила, что нардеп управлял машиной под воздействием наркотиков.