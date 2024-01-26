В Харькове двое мужчин избили и изнасиловали женщину на предприятии

В Индустриальном районе Харькова избили и изнасиловали 53-летнюю женщину на территории одного из предприятий.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковщины.

По делу задержаны 21-летний и 27-летний мужчины, живущие в Харькове. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности.

"Она сообщила о том, что ее избили и изнасиловали малоизвестные мужчины, которые пришли к ее сожительнице. На территории цеха, где работал сожитель, между мужчинами возникла ссора, затем драка. Затем злоумышленники нанесли женщине телесные повреждения и изнасиловали ее", — говорится в сообщении полиции.

В полиции говорят, что фигуранты задержаны в течение нескольких часов. Дело расследуют по статье об изнасиловании. Мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Полтавской области осудили мужчину, который изнасиловал 12-летнюю девочку.

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