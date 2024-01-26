В Харькове двое мужчин избили и изнасиловали женщину на предприятии

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.
В Индустриальном районе Харькова избили и изнасиловали 53-летнюю женщину на территории одного из предприятий.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковщины.
По делу задержаны 21-летний и 27-летний мужчины, живущие в Харькове. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности.
"Она сообщила о том, что ее избили и изнасиловали малоизвестные мужчины, которые пришли к ее сожительнице. На территории цеха, где работал сожитель, между мужчинами возникла ссора, затем драка. Затем злоумышленники нанесли женщине телесные повреждения и изнасиловали ее", — говорится в сообщении полиции.
В полиции говорят, что фигуранты задержаны в течение нескольких часов. Дело расследуют по статье об изнасиловании. Мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним, в Полтавской области осудили мужчину, который изнасиловал 12-летнюю девочку.
Читайте также: