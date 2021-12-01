В Харькове двухметровый фонтан остановил движение трамваев и оставил без воды четыреста домов

Коммунальщики организовали подвоз воды.

В Харькове на Салтовском шоссе произошло чрезвычайное происшествие — из-за порыва трубы образовался двухметровый фонтан.

Об этом сообщают в телеграмм-канале Kharkivlife.

Вода залила проезжую часть, из-за чего заблокировалось движение трамваев и возникла пробка.

Как информируют novyny.live, в результате ЧП свыше 400 домов остались без воды. Сейчас коммунальщики организовали подвоз воды жителям в цистернах.

По словам гендиректора КП "Харьковводоканал" Владлена Волкова, труба, где произошел порыв, эксплуатируется уже более 30 лет.

Из-за ЧП на Салтовском шоссе остановлена работа насосной станции, из-за чего воды в этом районе не будет до конца дня.

Напомним, что в Украину зашел мощный циклон, так что в ближайшие дни температура будет снижаться, идти дожди и мокрый снег, а ночи будут морозными.

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