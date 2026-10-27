В Харькове есть попадание в многоквартирный дом: там заблокированы люди

Воздушная тревога

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Российские войска нанесли удар по Основянскому району Харькова. Попадание зафиксировали в многоквартирном жилом доме, где, по предварительной информации, заблокированы люди.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

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По его словам, также есть предварительные данные о пострадавших.

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Позже стало известно, что в результате вражеского «прилета» в Основянском районе пострадали люди, среди которых 4-летний мальчик.

«Медики оказывают всю необходимую помощь», — сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Впоследствии Терехов сообщил о состоянии, возрасте и полу пострадавших.

«32-летняя и 56-летняя женщины, 65-летний мужчина и 4-летний мальчик пострадали в результате „прилета“ вражеского дрона в Основянском районе. Три человека госпитализированы и получают всю необходимую медицинскую помощь», — написал он.

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Ранее, в ночь на 25 октября, российская армия атаковала Украину 159 дронами, в том числе «Шахедами», 92 из них — реактивные, S8000 «Бандероль»/«Дань-Т», «Гербера» и дронами-имитаторами типа «Пародия». ПВО обезвредило 119 из них.

В Харькове пострадали четыре человека, среди них трое спасателей. Вечером 24 октября вражеские войска уничтожили в городе последний строительный центр «Эпицентр». ТЦ в Основянском районе атаковали ракетами.

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