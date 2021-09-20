В Харькове фейковые "операторы" банков украли со счетов абонентов сотни тысяч гривен: как работает мошенническая схема (фото)

В Харькове фейковые "операторы" банков украли со счетов абонентов сотни тысяч гривен: как работает мошенническая схема (фото)

Если в суде будет доказана их вина, за решетку они отправятся на срок до восьми лет.

В Харьковской области правоохранители прекратили деятельность мошеннических колл-центров. "Операторы" представлялись работниками банка, выпытывали данные карточек, после чего переводили на личные счета десятки тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области.

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Так, уже имея на руках данные банковских карточек украинцев, мошенники снимали с абонентов деньги и переводили их на подконтрольные счета.

"Участники противоправной схемы также выдавали себя за представителей фиктивных финансовых бирж и, вводя граждан в заблуждение, побудили их инвестировать деньги в предприятия, которых не существует", — рассказали в Нацполиции области.

Во время обысков у организаторов незаконной деятельности нашли и отправили на экспертизу более 350 единиц компьютерной техники, мобильные телефоны и учет работы "операторов".

"Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 190 ( "Мошенничество") УК Украины. После проведения всех необходимых процессуальных мероприятий будет решаться вопрос об уведомлении о подозрении организаторам и участникам сделки. За мошенничество действующим законодательством предусмотрена ответственность до восьми лет лишения свободы", — подчеркнули в Нацполиции области.

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