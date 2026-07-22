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В Харькове FPV снова попал в АЗС: ранена 22-летняя девушка, вспыхнул пожар (фото)
Россияне вторично ударили FPV-дроном по АЗС в Харькове, в результате чего ранена 22-летняя девушка.
В Харькове российские войска снова, уже вторично ударили по гражданской АЗС.
Об этом передают пресс-служба ГСЧС и «Суспільне Харків».
Россияне атаковали АЗС FPV-дроном АЗС. Пострадала 22-летняя женщина
В результате обстрела возник пожар. Горели емкость с газом и грузовик. Спасатели ликвидировали пожар.
«Отходняки, есть немного мандраж, конечно, испугались. Был звук жужжания, причем близко. Мы уже понимали, что он над нами, только не знали, куда он ударит. А так слышно было хорошо», — рассказывала о первом ударе по АЗС Виктория Мастепанова, работающая уборщицей на заправке.
По ее словам, все работники АЗС находились в укрытии.
«Попадали чуть ли не на пол, потому что страшно было — выдержит ли укрытие, не попадет ли он в укрытие», — говорит работница заправки.
Оператор АЗС Елена добавила, что персонал заправки находится в укрытии с начала воздушной тревоги.
Ранее мы писали, что Россия системно охотится за украинскими заправками, особенно в Харькове.
Ранее во французском издании Le Monde сообщили, что Москва развернула масштабную охоту на украинскую топливную логистику — за последние два месяца более 150 АЗС стали мишенями для вражеских беспилотников.
Командир 422 полка беспилотных систем Николай Колесник рассказал, что еще полтора месяца назад он запретил солдатам своего полка какие-либо встречи на автозаправочных станциях вблизи линии фронта.