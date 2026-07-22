В Харькове FPV снова попал в АЗС: ранена 22-летняя девушка, вспыхнул пожар (фото)

Удар по АЗС в Харькове 22 июля

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В Харькове российские войска снова, уже вторично ударили по гражданской АЗС.

Об этом передают пресс-служба ГСЧС и «Суспільне Харків».

Россияне атаковали АЗС FPV-дроном АЗС. Пострадала 22-летняя женщина

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В результате обстрела возник пожар. Горели емкость с газом и грузовик. Спасатели ликвидировали пожар.

«Отходняки, есть немного мандраж, конечно, испугались. Был звук жужжания, причем близко. Мы уже понимали, что он над нами, только не знали, куда он ударит. А так слышно было хорошо», — рассказывала о первом ударе по АЗС Виктория Мастепанова, работающая уборщицей на заправке.

По ее словам, все работники АЗС находились в укрытии.

«Попадали чуть ли не на пол, потому что страшно было — выдержит ли укрытие, не попадет ли он в укрытие», — говорит работница заправки.

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Оператор АЗС Елена добавила, что персонал заправки находится в укрытии с начала воздушной тревоги.

Ранее мы писали, что Россия системно охотится за украинскими заправками, особенно в Харькове.

Ранее во французском издании Le Monde сообщили, что Москва развернула масштабную охоту на украинскую топливную логистику — за последние два месяца более 150 АЗС стали мишенями для вражеских беспилотников.

Командир 422 полка беспилотных систем Николай Колесник рассказал, что еще полтора месяца назад он запретил солдатам своего полка какие-либо встречи на автозаправочных станциях вблизи линии фронта.

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