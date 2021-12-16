В Харькове годовалый ребенок получил ожоги новогодней гирляндой

На родителей девочки составили протокол за недосмотр.
В Харькове годовалая девочка получила ожоги рук, когда схватилась за включенную гирлянду.
Об этом сообщает Харьковское районное управление полиции №1.
Инцидент произошел в Киевском районе Харькова.
Установлено, что 25-летняя мать находилась дома со своим годовалым ребенком. На мгновение женщина отвлеклась и недосмотрела за ребенком, а девочка схватилась руками за включенную гирлянду и получила ожоги ладоней.
"Относительно матери полицейские ювенальной превенции Харьковского районного управления полиции №1 составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст.184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях", — отметили в полиции.
Правоохранители еще раз напомнили родителям, чтобы следили за детьми, чтобы они не касались включенных гирлянд и не играли под елкой.
Напомним, что во Львове в квартире взорвалась неисправная газовая колонка. Владелица жилья получила ожоги всего тела. Госпитализированы также ее племянник и вдохновляемый дымом сосед.
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