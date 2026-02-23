В Харькове гремят взрывы: город накрывают ракетами

РФ атакует Украину ежедневно / © скриншот с видео

Дополнено новыми материалами

Сегодня, 23 февраля, россияне атакуют Харьков. Есть попадания.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Холодногорский район Харькова под вражеским ракетным ударом. Последствия уточняются. Также под ударом Основанский район города, есть информация об одном раненом человеке. Будьте осторожны — ракетные обстрелы Харькова продолжаются», — отметил он.

Глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что пострадал 53-летний мужчина. Впоследствии еще один пострадавший обратился за помощью.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 23 февраля атакуют вражеские беспилотники типа «Shahed».

Российские беспилотники ударили по Запорожью. В результате атаки погиб человек, еще один — получил ранения.