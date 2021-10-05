В Харькове грузовик сбил двух детей: у них переломы и черепно-мозговые травмы

В Харькове грузовик сбил двух детей: у них переломы и черепно-мозговые травмы

Дети были на "Зембра".

Двое детей попали под колеса грузовика в Харькове.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 5 октября.

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Отмечается, что мальчики переходили дорогу по зебре, когда на них налетела многотонная фура. Местные жители говорят, что на этом переходе людей сбивают не первый, а потому уже не раз просили установить здесь светофор. Впрочем, чиновники просьбу игнорируют.

Пострадавшим детям, по словам очевидцев, около 13 лет. В тяжелом состоянии детей забрала скорая. У подростков многочисленные переломы и черепно-мозговые травмы.

Почему водитель фуры не затормозил, выясняют следователи.

Как сообщалось, на автодороге Киев-Чоп возле села Дедовичи Житомирской области грузовик сбил 9-летнюю девочку. Она пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. Ребенка госпитализировали в реанимацию.

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