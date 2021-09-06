В Харькове хранится отпечаток руки Бельмондо: фото

Знаменитый актер побывал в городе десять лет назад в качестве почетного гостя международного кинофестиваля.

В городе Харькове навсегда остался отпечаток руки легендарного французского актера Жана-Поля Бельмондо, который в понедельник, 6 сентября, скончался в возрасте 88 лет.

Об этом напомнили в Telegram-канале "ТруХа", опубликовав фото памятного знака.

В 2011 году Жан-Поль Бельмондо был почетным гостем III Международного фестиваля короткометражного кино "Харьковская сирень". Тогда в Харькове он оставил частичку себя: отпечаток ладони. Его можно увидеть на Аллее звезд, расположенной в саду Шевченко.

Жан-Поль Бельмондо запомнился зрителям по ролям в культовых фильмах: "Профессионал" с бессмертным саундтреком Морриконе, "Чудесный", "Ас из асов", "Чудовище", "Кто есть кто?", "Игра в четыре руки" и многих других.

Напомним, в июле этого года в "коронавирусной" больнице под Москвой умер известный российский музыкант и актер Петр Мамонов. 70-летний рок-музыкант находился в больнице после осложнений коронавирусной болезни.

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