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В Харькове и Изюмском районе оккупанты обстреляли газопровод

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В Харькове и Изюмском районе оккупанты обстреляли газопровод

Pexels

Без газа осталось несколько сел.

В Харькове и Изюмском районе Харьковской области повреждены газовая труба и газопровод.

Об этом сообщают в Сети.

В результате попадания снарядов в две многоэтажки на Северной Салтовке выбиты окна, повреждена газовая труба

"Харьковгаз" сообщает, что в области после обстрелов агрессора поврежден газопровод высокого давления в Изюмском районе. Более 500 семей села Оскол и психоневрологический интернат временно без газоснабжения.

В Купянском районе поврежден газопровод среднего давления — без газа 265 семей села Сеньково, в бывшем Шевченковском районе без газа два села.

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