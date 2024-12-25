В Харькове и области частично восстановили отопление: сколько домов еще без тепла и света

В Харькове действуют веерные отключения электроснабжения – одновременно без света остаются до 15% потребителей.

Сегодня, 25 декабря, в день Рождества, Харьков приходит в себя после массированной атаки БПЛА и ракетами.

Об этом рассказал мэр города Игорь Терехов.

По словам Терехова, рождественский день был действительно трудным для харьковских коммунальщиков, особенно для тепловиков. Но они справились.

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"Несмотря на обстрелы и все трудности, ближе к вечеру подачу центрального отопления в жилые дома города удалось частично восстановить. Сейчас речь идет о 1378 жилых домах — это около 200 тысяч квартир", — сказал он.

Восстановительные работы еще продолжаются.

"Специалисты будут продолжать работать даже ночью, чтобы как можно быстрее обеспечить тепло в каждом доме", – заверил мэр города.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что в области также возобновляют теплоснабжение. Остается еще около 300 тысяч жителей Харьковщины без тепла в 1171 доме.

По его информации, в Харькове действуют веерные отключения электроснабжения – одновременно без света остаются до 15% потребителей.

Напомним, сегодня утром РФ нанесла семь ударов по Харькову. Незадолго после этого, тоже с утра, россияне атаковали Харьков "Шахедом". Позже Харьков пережил третью атаку через несколько часов — на этот раз ракетный удар по объектам энергетики.

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