В Харькове и области полностью возобновили электроснабжение после ракетных ударов

Впрочем, к графикам отключения света область еще не возвращается.

В Харькове и области удалось полностью возобновить электроснабжение после массированной ракетной атаки РФ 10 февраля. Впрочем, аварийные отключения в регионе продолжаются.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Ночью было восстановлено электроснабжение и залечено 100% потребителей по городу и области. Однако из-за последствий ракетных ударов 11 и 12 февраля будут действовать специальные графики аварийных отключений для 12 очередей", — отмечает руководитель области.

По словам Синегубова, оккупанты повредили объекты энергогенерирующей критической инфраструктуры. Также в результате одного из ракетных ударов получили ранения восемь гражданских лиц.

Атака ворга на Харьковщину

10 февраля в 4:00 враг нанес ракетные удары по городу Харькову и области. Предварительно, оккупанты ударили ракетами С-300. Под прицелом находились критические и инфраструктурные объекты. Возникли перебои с электроэнергией

Во время массированной российской ракетной атаки в Харькове раздались взрывы. Около 10:00 оккупанты нанесли еще один удар по критической инфраструктуре.

Из-за ударов в Харькове и Харьковской области применили аварийные отключения электроэнергии. Одновременно отключили около 150 тыс. потребителей.

Читайте также:

В Украине снова экстренные отключения света!