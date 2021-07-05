В Харькове иномарка вылетела на тротуар: авто сбило женщину

Машина также влетела на три авто, припаркованные на обочине.

Разбитые четыре машины и пострадал прохожая — это последствия ДТП в спальном районе Харькова.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 5 июля.

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Там водитель Hyundai на большой скорости протаранил три авто, припаркованные на обочине. От удара иномарку бросило на тротуар, где она зацепила 48-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в больницу: у нее рваная рана ноги и многочисленные ушибы.

Зато на водителю Hyundai нет ни царапины. Очевидцы утверждают, что за рулем он был под действием алкоголя или наркотиков. Впрочем, результатов экспертизы еще нет.

Новости Украины: в Харькове водитель на большой скорости протаранил три авто

Как сообщалось, на трассе Одесса-Рени под колесами автомобиля погибли женщина и ребенок. Еще одна пострадавшая — пока в больнице. Очевидцы говорят: человек машина сбила, когда они переходили дорогу по зебре. Известно, что за рулем иномарки находился 33-летний водитель. Был ли он пьян и почему вовремя не затормозил — выясняет полиция.

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