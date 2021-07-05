В Харькове иномарка вылетела на тротуар: авто сбило женщину

Машина также влетела на три авто, припаркованные на обочине.
Разбитые четыре машины и пострадал прохожая — это последствия ДТП в спальном районе Харькова.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 5 июля.
Там водитель Hyundai на большой скорости протаранил три авто, припаркованные на обочине. От удара иномарку бросило на тротуар, где она зацепила 48-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в больницу: у нее рваная рана ноги и многочисленные ушибы.
Зато на водителю Hyundai нет ни царапины. Очевидцы утверждают, что за рулем он был под действием алкоголя или наркотиков. Впрочем, результатов экспертизы еще нет.
Как сообщалось, на трассе Одесса-Рени под колесами автомобиля погибли женщина и ребенок. Еще одна пострадавшая — пока в больнице. Очевидцы говорят: человек машина сбила, когда они переходили дорогу по зебре. Известно, что за рулем иномарки находился 33-летний водитель. Был ли он пьян и почему вовремя не затормозил — выясняет полиция.