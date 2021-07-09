В Харькове иностранец сбежал из зала суда: мужчина находится в международном розыске за мошенничество

В городе введен полицейская операция Сирена.
Полиция Харьковской области разыскивает гражданина Турции, который в четверг, 8 июля, сбежал из зала суда в Харькове. Накануне в апелляционном суде Харькова его снимали с домашнего ареста, чтобы экстрадировать на родину в тюрьму.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"47-летний Димерал Незаметтим после оглашения постановления об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей выбежал на улицу, где его ждал неустановленный автомобиль и скрылся", — говорится в сообщении.
В полиции указали приметы злоумышленника: рост более 185 см, крепкого телосложения, волосы короткие. Был одет в черную футболку, синие джинсовые брюки, кроссовки.
"Уважаемые граждане, если вы владеете информацией о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить в полицию по телефонам: (057) 705-98-15, 0632031916 (дежурная часть), 102 или другим удобным для вас способом", — говорится в сообщении пресс-службы .
По информации Telegram-канала Труха Харьков, Незаметтим находится в международном розыске за мошенничество в Германии.
Напомним
- Ранее в Киеве задержали и вручили подозрение о совершении преступления 31-летнему мужчине, который изнасиловал 13-летнюю девочку и сбежал из-под стражи. Мужчина скрывался на крыше одного из зданий в Подольском районе столицы.
- А в Одессе из зала суда сбежал 26-летний Георгий Янов, которому должны были избрать меру пресечения.